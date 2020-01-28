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38-летний Бруну Алвеш продлил контракт с «Пармой»

38-летний Бруну Алвеш продлил контракт с «Пармой»
Футбол / Италия 0

Защитник «Пармы» Бруну Алвеш, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», останется в своей нынешней команде по окончании сезона.

Как сообщается на официальном сайте итальянского клуба, соглашение с 38-летним португальским футболистом было продлено до лета 2021 года.

Алвеш начинал карьеру в «Порту» в 1999 году и поначалу выступал за вторую команду «драконов». Проведя два сезона в других клубах на правах аренды, Бруну стал играть за основу родной команды, а в 2010 году перешёл в «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России. После трёх лет в Санкт-Петербурге он перебрался в «Фенербахче», а в дальнейшем защищал цвета «Кальяри» и «Рейнджерс». Игроком «Пармы» стал в 2018 году.

В нынешнем сезоне защитник провёл 17 матчей в итальянской Серии А и получил 1 жёлтую карточку.

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