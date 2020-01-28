Эриксен: не мог дождаться перехода в «Интер». Это фантастический клуб

Новичок «Интера» полузащитник Кристиан Эриксен поделился эмоциями после перехода из «Тоттенхэм Хостпур», а также высказался о предстоящей работе с главным тренером нерадзурри Антонио Конте.



«Я не мог дождаться перехода. Здорово быть здесь, и я счастлив стать игроком «Интера». С нетерпением жду момента, когда представлю себя болельщикам. Я уже прочувствовал их теплоту, меня потрясающе приняли. Чувствую себя отлично.



Я не из тех, кто считает статистику очень важной, но знаю, что есть люди, которым нравится говорить об этом. Цифры говорят, что я хорошо проявил себя в Англии. Теперь время принять новый вызов, и я счастлив возможности играть в Серии А за большую команду. «Интер» – фантастический клуб.



Что касается Конте, мне довелось познакомиться с ним, когда я играл за «Тоттенхэм». Мы встречались с его «Челси», и это было очень трудно. Рад, что узнаю его получше и изучу его игровой стиль», — цитирует Эриксена пресс-служба «Интера».



«Интер» объявил о переходе Эриксена из «Тоттенхэма»