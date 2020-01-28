Гол Халка — в видеообзоре матча азиатской ЛЧ «Шанхай СИПГ» — «Бурирам»

В матче раунда плей-офф азиатской Лиги чемпионов китайский «Шанхай СИПГ» разгромил таиландский «Бурирам Юнайтед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Шанхае на стадионе «Шанхай Стэдиум». Обслуживала матч узбекистанская бригада арбитров во главе с Азизом Асимовым. Ему ассистировали судьи на линиях Хусниддин Шодмонов и Руслан Серазетдинов.

Счёт был открыт на 75-й минуте. Автором забитого мяча стал Шэнлон Ли. На 91-й минуте преимущество шанхайского клуба увеличил Марко Арнаутович. Через пару минут окончательный счёт установил бывший нападающий «Зенита» Халк, который реализовал одиннадцатиметровый.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Халк перешёл в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 55,8 млн. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2020 года.