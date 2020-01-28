«Локомотив» подал в суд на Геркуса

Московский «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса. Сообщение об этом появилось в базе данных Арбитражного суда Москвы. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб. Содержание иска не уточняется.



Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. Ранее генеральный директор «железнодорожников» занимал пост советника президента Российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина. Геркус работал также в структуре петербургского «Зенита»: с 2008 года в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а с 2011-го — по стратегическому развитию клуба.



«Локомотив» при Геркусе стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017.

В нынешнем сезоне «Локомотив» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.