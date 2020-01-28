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Мане не поможет «Ливерпулю» в матчах с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном»

Мане не поможет «Ливерпулю» в матчах с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» рассказал о состоянии форварда Садио Мане. Напомним, сенегалец получил повреждение в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Садио не сыграет с „Вест Хэмом“ и, вероятно, пропустит матч с „Саутгемптоном“. После этого он вернётся в строй. У Мане небольшой мышечный надрыв, но это достаточно опасное повреждение. Нам повезло, что травма не такая серьёзная, как предполагалось изначально», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

«Ливерпуль» проведёт матч с «Вест Хэм Юнайтед» завтра, 29 января. Встреча мерсисайдского клуба с «Саутгемптоном» в матче английской Премьер-лиги состоится 1 февраля.

Мане может пропустить три недели из-за травмы
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