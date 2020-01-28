Мане не поможет «Ливерпулю» в матчах с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» рассказал о состоянии форварда Садио Мане. Напомним, сенегалец получил повреждение в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:1).
«Садио не сыграет с „Вест Хэмом“ и, вероятно, пропустит матч с „Саутгемптоном“. После этого он вернётся в строй. У Мане небольшой мышечный надрыв, но это достаточно опасное повреждение. Нам повезло, что травма не такая серьёзная, как предполагалось изначально», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
«Ливерпуль» проведёт матч с «Вест Хэм Юнайтед» завтра, 29 января. Встреча мерсисайдского клуба с «Саутгемптоном» в матче английской Премьер-лиги состоится 1 февраля.
Мане может пропустить три недели из-за травмы
Читайте также
- 28 января 2020
-
18:32
-
18:23
-
18:19
-
18:07
-
17:55
-
17:49
-
17:37
-
17:32
-
17:25
-
17:13
-
16:58
-
16:43
-
16:40
-
16:24
-
16:17
-
16:06
-
15:51
-
15:29
-
15:26
-
14:54
-
14:54
-
14:46
-
14:45
-
14:27
-
14:08
-
13:53
-
13:53
-
13:46
-
13:40
-
13:27
-
13:05
-
12:57
-
12:54
-
12:33
-
12:16
Партнерский контент