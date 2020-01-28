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Эриксен имел договорённость с «Реалом», но трансфер не состоялся по решению Зидана

Эриксен имел договорённость с «Реалом», но трансфер не состоялся по решению Зидана
Футбол / Испания 0

Новичок миланского «Интера» Кристиан Эриксен мог перейти в мадридский «Реал», утверждает AS.

По данным источника, у футболиста было заключено предварительное соглашение с «Королевским клубом», но его трансфер заблокировал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Хавбек долгое время надеялся, что французский специалист изменит своё решение, но этого не произошло.

На игрока также претендовал «Манчестер Юнайтед», но футболист по личным причинам не захотел оставаться в Англии.

В итоге 28-летний Эриксен перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» в «Интер». Сумма трансфера составила € 20 млн с учётом бонусов. Хавбек заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Оклад футболиста составит € 10 млн за сезон. Полузащитник взял себе 24-й номер в клубе.

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