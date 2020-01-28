Новосельцев: мы все очень ждём Кокорина в «Сочи»

Защитник «Сочи» Иван Новосельцев сообщил, что он и его партнёры по команде ждут прихода нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который должен перейти в клуб на правах аренды.
«Мы все очень ждём Сашу Кокорина в «Сочи», и я в том числе. Он очень сильный футболист, обязательно поможет нам в решении турнирных задач. Сейчас наша команда находится не там, где должна быть. Думаю, и Саше будет приятно поработать в нашем коллективе, потому что в «Сочи» сложилась очень хорошая рабочая атмосфера. И мы поможем Саше, и он нам. Все его тут ждут.
Думаю, что из «Сочи» Саша спокойно пробьётся в главную сборную страны. Конечно, многое будет зависеть от него, но всё в его руках. Я уверен, что у него всё получится. Думаю, он по показателям сможет составить конкуренцию и Азмуну, и Дзюбе, будет больше забивать голов и будет заметнее. Для нападающего это самый главный показатель», — приводит слова Новосельцева Sport24.
- 28 января 2020
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