Клопп: уход Коби Брайанта показал нам, как быстро всё может оборваться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новость о гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.
«Я был действительно шокирован этой новостью. Однажды мы встречались с ним, сделали совместное селфи. Я был большим поклонником Коби. Он занимался благотворительностью, продвигал спорт. Уход Коби показал нам, как быстро всё может оборваться. Блестящая жизнь», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Коби Брайант завершил профессиональную карьеру игрока в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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