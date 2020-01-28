Экс-форвард «Арсенала» Бендтнер станет участником реалити-шоу

Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер станет участником датского реалити-шоу вместе со своей девушкой, моделью и модельером Филин Рупсторф, сообщает The Sun.



Шоу под названием «Никлас и Филин» выйдет в эфир на стриминговом сервисе Dplay в Дании весной 2020 года. Шоу будет посвящено жизни датского футболиста и его девушки. Напомним, Бендтнер познакомился с Рупсторф в 2017 году.



Родившийся в Копенгагене Бендтнер известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус» и «Вольфсбург». Также Бендтнер выступал в составе национальной команды Дании с 2006 по 2018 год. Последним клубом 32-летнего датского форварда был «Копенгаген». В настоящий момент Бендтнер находится в статусе свободного агента.