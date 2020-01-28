Полузащитник Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити», сообщается на официальном сайте английского клуба. Новое соглашение 34-летнего бразильского футболиста рассчитано до лета 2021 года.

Фото: Официальный сайт «Манчестер Сити»

«Это чудесная новость. Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы выразить благодарность партнёрам по команде и персоналу клуба. Без них эта сделка не была бы возможна, поэтому я искренне благодарю каждого из них. Я наслаждаюсь каждой секундой, проведённой в «Манчестер Сити», — отметил Фернандиньо.

Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» из донецкого «Шахтёра» летом 2013 года. В нынешнем сезоне бразильский игрок принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.