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«Динамо» проиграло «Лехии» в товарищеском матче

«Динамо» проиграло «Лехии» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Турции «Динамо» встречалось с «Лехией». Игра прошла на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке и завершилась победой польской команды со счётом 2:0.

В конце первого тайма, на 41-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Лехии» Лукаш Гараслин. Во втором тайме, на 73-й минуте, хавбек Кристерс Тоберс упрочил преимущество польской команды.

Московское «Динамо» набрало 24 очка в 19 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на текущий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров чемпионата России также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).

Первый матч после перерыва в чемпионате России московское «Динамо» проведёт на домашнем стадионе 29 февраля. Соперником «Динамо» в этой встрече станет московский «Спартак».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 января 2020, вторник. 16:30 МСК
Лехия
Гданьск, Польша
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва, Россия
1:0 Гараслин – 41'   2:0 Тоберс – 73'
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