«Динамо» проиграло «Лехии» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Турции «Динамо» встречалось с «Лехией». Игра прошла на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке и завершилась победой польской команды со счётом 2:0.



В конце первого тайма, на 41-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Лехии» Лукаш Гараслин. Во втором тайме, на 73-й минуте, хавбек Кристерс Тоберс упрочил преимущество польской команды.

Московское «Динамо» набрало 24 очка в 19 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на текущий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров чемпионата России также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).



Первый матч после перерыва в чемпионате России московское «Динамо» проведёт на домашнем стадионе 29 февраля. Соперником «Динамо» в этой встрече станет московский «Спартак».