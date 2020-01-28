«Динамо» проиграло «Лехии» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Турции «Динамо» встречалось с «Лехией». Игра прошла на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке и завершилась победой польской команды со счётом 2:0.
В конце первого тайма, на 41-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Лехии» Лукаш Гараслин. Во втором тайме, на 73-й минуте, хавбек Кристерс Тоберс упрочил преимущество польской команды.
Московское «Динамо» набрало 24 очка в 19 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на текущий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров чемпионата России также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).
Первый матч после перерыва в чемпионате России московское «Динамо» проведёт на домашнем стадионе 29 февраля. Соперником «Динамо» в этой встрече станет московский «Спартак».
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