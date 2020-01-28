«Оренбург» проиграл чешской «Сигме» в матче на сборе в Турции

В товарищеском матче на сборе в Турции «Оренбург» встречался с чешской «Сигмой». Встреча завершилась победой «Сигмы» со счётом 2:0.



На 24-й минуте счёт в матче открыл игрок «Сигмы» Пабло Гонсалес, успешно реализовавший пенальти. В данном эпизоде красную карточку получил футболист «Оренбурга» Михаил Сиваков, выбивший мяч из ворот рукой. Второй гол забил игрок чешкой команды Можмир Читил.



Напомним, в настоящее время «Оренбург» проводит первый зимний сбор. Команда Константина Емельянова работает в турецком городе Белеке.



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занимает 14-е место. В 18 матчах команда набрала 19 очков. Отрыв от «Крыльев Советов», которые находятся в зоне вылета, составляет всего одно очко.