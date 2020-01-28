Клопп — о переигровке матча Кубка Англии: если меня считают ленивым, не могу это изменить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на критику в связи с решением выставить молодёжный состав в переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун».



«Я должен принимать непопулярные решения, исходя из текущей ситуации. Я не революционер и не стремлюсь показать всему миру, насколько я силён. Это совсем не та причина. Если мы будем постоянно реагировать в духе: „Мы должны подумать и найти способ всё сделать“, тогда ничего не изменится. Думаю, многие согласны, что нам необходимы изменения.



Если меня считают ленивым из-за моего отказа присутствовать на игре, я не могу это изменить. Мог бы я быть на матче? Конечно, мог, но это шло бы вразрез с принципами управления. Футбольная ассоциация Англии заявила, что все клубы дали согласие. Но на совещании не было ответственных за спорт людей. Не было тренера, спортивного директора, а именно это представительство нам нужно. Вот что должно измениться, иначе в следующем сезоне эта ситуация повторится», — приводит слова Клоппа The Guardian.

Президент клуба 3-го английского дивизиона — Клоппу: Юрген, вы позорите себя