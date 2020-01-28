Клопп — о переигровке матча Кубка Англии: если меня считают ленивым, не могу это изменить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на критику в связи с решением выставить молодёжный состав в переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун».
«Я должен принимать непопулярные решения, исходя из текущей ситуации. Я не революционер и не стремлюсь показать всему миру, насколько я силён. Это совсем не та причина. Если мы будем постоянно реагировать в духе: „Мы должны подумать и найти способ всё сделать“, тогда ничего не изменится. Думаю, многие согласны, что нам необходимы изменения.
Если меня считают ленивым из-за моего отказа присутствовать на игре, я не могу это изменить. Мог бы я быть на матче? Конечно, мог, но это шло бы вразрез с принципами управления. Футбольная ассоциация Англии заявила, что все клубы дали согласие. Но на совещании не было ответственных за спорт людей. Не было тренера, спортивного директора, а именно это представительство нам нужно. Вот что должно измениться, иначе в следующем сезоне эта ситуация повторится», — приводит слова Клоппа The Guardian.
- 28 января 2020
-
19:54
-
19:42
-
19:36
-
19:20
-
19:13
-
19:12
-
18:58
-
18:53
-
18:36
-
18:32
-
18:23
-
18:19
-
18:07
-
17:55
-
17:49
-
17:37
-
17:32
-
17:25
-
17:13
-
16:58
-
16:43
-
16:40
-
16:24
-
16:17
-
16:06
-
15:51
-
15:29
-
15:26
-
14:54
-
14:54
-
14:46
-
14:45
-
14:27
-
14:08
-
13:53