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Мутко назначен гендиректором госкомпании «ДОМ.РФ»

Мутко назначен гендиректором госкомпании «ДОМ.РФ»
Футбол / РПЛ 0

Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко назначен генеральным директором инвестиционной государственной компании «ДОМ.РФ», сообщает РИА «Недвижимость».

«Да, мы подтверждаем эту информацию», — сказал представитель Виталия Мутко.

Напомним, Мутко не вошёл в состав нового правительства Российской Федерации. Он занимал пост зампредседателя кабинета министра по строительству и региональному развитию.

Государственная корпорация «ДОМ.РФ» специализируется на развитии рынка ипотеки и жилищного строительства и управляет федеральным имуществом. В настоящее время «ДОМ.РФ» контролирует достройку проблемных объектов и работу застройщиков.

Виталий Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2017 год. В декабре 2017-го он приостановил свою работу на этом посту в связи с назначением на пост вице-премьером. В декабре 2018 года Мутко объявил об уходе с поста главы РФС.

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