Мутко назначен гендиректором госкомпании «ДОМ.РФ»

Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко назначен генеральным директором инвестиционной государственной компании «ДОМ.РФ», сообщает РИА «Недвижимость».
«Да, мы подтверждаем эту информацию», — сказал представитель Виталия Мутко.
Напомним, Мутко не вошёл в состав нового правительства Российской Федерации. Он занимал пост зампредседателя кабинета министра по строительству и региональному развитию.
Государственная корпорация «ДОМ.РФ» специализируется на развитии рынка ипотеки и жилищного строительства и управляет федеральным имуществом. В настоящее время «ДОМ.РФ» контролирует достройку проблемных объектов и работу застройщиков.
Виталий Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2017 год. В декабре 2017-го он приостановил свою работу на этом посту в связи с назначением на пост вице-премьером. В декабре 2018 года Мутко объявил об уходе с поста главы РФС.
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