Сульшер: летом Санчес вернётся в «МЮ» и докажет, что все ошибались насчёт него
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил уверенность, что чилийский нападающий Алексис Санчес, который выступает за «Интер» на правах аренды, в следующем сезоне проявит себя в составе манкунианцев.
«Летом Санчес вернётся в «МЮ» и докажет, что все ошибались насчёт него.
Что касается зимних трансферов, то я не могу вспомнить достаточного количества удачных сделок в январе. Хенрик Ларссон был хорош, Видич и Эвра тоже. Но зимой тяжело работать на трансферном рынке. Клубы не хотят расставаться со своими лучшими игроками», — приводит слова Сульшера Goal.
В нынешнем сезоне 31-летний Санчес принял участие в пяти матчах чемпионата Италии, в которых стал автором одного гола. Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2022 года.
«Манчестер Юнайтед» готов дать Санчесу второй шанс
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