«Кардифф Сити» подал иск против «Нанта» по обвинению в непредумышленном убийстве Салы

«Кардифф Сити» подал иск в суд во Франции против неназванного лица в структуре «Нанта» в связи с гибелью нападающего Эмилиано Салы, сообщает L'Equipe.



По информации источника, этим лицом является владелец и президент «Нанта» Вальдемар Кит. «Кардифф Сити» обвиняет главу клуба и других представителей команды в непредумышленном убийстве и сокрытии данных об агентских комиссионных.



Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с экранов радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

«Кардиффу» грозит трансферный бан, если клуб не заплатит за погибшего Салу