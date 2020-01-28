Рахимич — о Чалове: лучше быть основным в ЦСКА, чем запасным в «Челси»

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением об атакующей линии «армейцев», а также прокомментировал информацию об интересе английских клубов к форварду Фёдору Чалову.
«Нападающий топ-уровня команде не помешал бы. Но ЦСКА уже купил молодого парня из Белоруссии — Илью Шкурина. Его возможности наверняка хорошо известны Виктору Гончаренко. Не исключено, что с появлением Шкурина необходимость покупки Соболева отпала.
Чалова к молодёжи причислять уже нельзя. Он длительное время держит высокий уровень, много забивает, уже считается кандидатом в первую сборную России. Хотя опыт лишним не бывает. Безусловно, Соболев — тоже интересный вариант.
Я читал новости об интересе «Челси» к Фёдору, но не знаю, насколько они правдивы. Да и не только про лондонский клуб писали… Надо ли Чалову ехать в АПЛ? Если есть реальная перспектива играть, то, конечно, имеет смысл рискнуть. Главное — не сесть на скамейку. Гораздо лучше быть основным форвардом ЦСКА, чем запасным «Челси», — приводит слова Рахимича «Советский спорт».
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