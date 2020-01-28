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Российские клубы проявляют интерес к форварду «Бёрнли» Выдре

Российские клубы проявляют интерес к форварду «Бёрнли» Выдре
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Бёрнли» Матей Выдра может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Vavel.

По информации источника, в услугах 27-летнего форварда сборной Чехии заинтересованы клубы Российской Премьер-Лиги. Ожидается, что переход игрока может состояться ближе к закрытию зимнего трансферного окна. Действующее соглашение Выдры с «Бёрнли» рассчитано до лета 2021 года.

Выдра перешёл в «Бёрнли» из «Дерби Каунти» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне чешский форвард принял участие в 9 матчах за «Бёрнли» и отдал 2 результативные передачи.

«Бёрнли» набрал в 24 матчах 30 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

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