«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает Record.
По данным источника, манкунианцы заплатят за футболиста € 55 млн. Кроме того, € 10 млн составят легкодостижимые бонусы и € 15 млн — достижимые более сложно. Сделка должна быть оформлена до закрытия зимнего трансферного окна.
Фернандеш перешёл в «Спортинг» летом 2017 года из генуэзской «Сампдории», сумма трансфера составила € 9,69 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Португалии (во всех — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (четырёх — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Контракт хавбека с клубом действует до лета 2023 года.
«Барселона» может купить Б. Фернандеша и отдать его в аренду «Валенсии» в обмен на Родриго
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