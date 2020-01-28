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«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша
Футбол / Англия 0

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает Record.

По данным источника, манкунианцы заплатят за футболиста € 55 млн. Кроме того, € 10 млн составят легкодостижимые бонусы и € 15 млн — достижимые более сложно. Сделка должна быть оформлена до закрытия зимнего трансферного окна.

Фернандеш перешёл в «Спортинг» летом 2017 года из генуэзской «Сампдории», сумма трансфера составила € 9,69 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Португалии (во всех — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (четырёх — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Контракт хавбека с клубом действует до лета 2023 года.

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