Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»

«Коньяспор» согласовал трансфер словацкого полузащитника петербургского «Зенита» Роберта Мака, утверждает Yeni Meram.

По данным источника, российский клуб согласился бесплатно отпустить футболиста, контракт которого истекает летом 2020 года. Завтра, 29 января, хавбек прилетит в Турцию, чтобы пройти медицинское обследование. Если всё будет в порядке, Мак подпишет контракт с турками.

Мак перешёл в «Зенит» летом летом 2016 года из греческого ПАОКа. Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний словацкий полузащитник принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (во всех — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча.

«Коньяспор», набрав в 19 матчах 18 очков, занимает 14-е место в турецкой Суперлиге.