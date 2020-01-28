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«Барселона» прервала переговоры с «Валенсией» по трансферу Родриго

«Барселона» прервала переговоры с «Валенсией» по трансферу Родриго
Футбол / Испания 0

«Барселона» прервала переговоры по трансферу нападающего «Валенсии» Родриго Морено, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба считает неприемлемыми условия трансфера футболиста, на которых настаивают представители «Валенсии». Ранее стало известно, что в «Валенсии» сообщили о возможном уходе Родриго, а также президент «Барселоны» подтвердил интерес клуба к форварду.

Родриго родился в Бразилии, но в юном возрасте семья уехала в Испанию. Выступал за юношеские команды мадридского «Реала», португальскую «Бенфику» и английский «Болтон». С 2014 года игрок «Валенсии». В этом розыгрыше испанского чемпионата Морено провёл за «Валенсию» 18 матчей и забил два мяча.

Родриго близок к переходу в «Барселону»
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