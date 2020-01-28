«Барселона» может приобрести Тадича
Полузащитник «Аякса» Душан Тадич может перейти в «Барселону», утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, завтра, 29 января, агент сербского футболиста прилетит в Барселону, чтобы провести переговоры с представителями каталонского клуба. «Барселона» переключилась на кандидатуру серба в связи с сорвавшимся трансфером нападающего «Валенсии» Родриго Морено.
Тадич перешёл в «Аякс» летом 2018 года из «Саутгемптона», сумма трансфера составила € 11,4 млн. В нынешнем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата Нидерландов (во всех — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (двух — с пенальти), а также отдал 15 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
«Барселона» может купить Б. Фернандеша и отдать его в аренду «Валенсии» в обмен на Родриго
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