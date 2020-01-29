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Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони, которым интересовался «Рубин», перешёл в «Аль-Иттихад»

Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони, которым интересовался «Рубин», перешёл в «Аль-Иттихад»
Футбол / РПЛ 0

Ивуарийский нападающий Вильфрид Бони стал игроком клуба «Аль-Иттихад» из Джидды, сообщает пресс-служба команды на странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что интерес к 31-летнему ивуарийскому футболисту проявляет казанский «Рубин».

C июля прошлого года Бони являлся свободным агентом и не принимал участия в официальных матчах. Ранее ивуарийский футболист выступал за «Иссиа Вази», «Спарту», «Витесс», «Суонси Сити», «Манчестер Сити» и «Сток Сити». Последним клубом Бони был «Аль-Араби» из Катара. За национальную команду Кот-д'Ивуара сыграл 57 матчей и забил 18 голов. С пражской «Спартой» Бони становился чемпионом Чехии, а в составе «Манчестер Сити» ивуарийский нападающий выиграл Кубок английской лиги.

«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
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