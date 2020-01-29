«Манчестер Юнайтед» намерен купить Ракитича
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по трансферу хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, утверждает ESPN.
По данным источника, каталонский клуб оценил футболиста в € 20 млн. Манкунианцы намерены укрепить центр поля в связи с травмами Поля Погба и Скотта Мактоминая. Впрочем, приобрести хорвата будет непросто, так как он не хочет увозить свою семью из Испании.
Ракитич перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 31-летний хорватский хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Испании (семь — в основном составе), в которых отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.
Ракитич: моя цель — остаться в «Барселоне»
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