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«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги

«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги
Футбол / Англия 0

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Астон Вилла» победила «Лестер Сити» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч Майк Дин. Ему ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Марк Скоулз.

Счёт был открыт в начале матча. На 12-й минуте автором забитого мяча стал Мэтт Таргетт, которому ассистировал Джек Грилиш. В середине второго тайма гости восстановили равновесие, отличился Келечи Ихеаначо с передачи Харви Барнса. Победу «Астон Вилле» принёс Махмуд Хассан, который забил гол на 93-й минуте с паса Ахмеда Эль-Мухамади.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, в финал вышла «Астон Вилла», которая в решающем матче сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (первый матч — 3:1).

Англия - Кубок лиги. 1/2 финала. 2-й матч
28 января 2020, вторник. 22:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Таргетт – 12'   1:1 Ихеаначо – 72'   2:1 Хассан – 90+3'
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