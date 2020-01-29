«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Астон Вилла» победила «Лестер Сити» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч Майк Дин. Ему ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Марк Скоулз.
Счёт был открыт в начале матча. На 12-й минуте автором забитого мяча стал Мэтт Таргетт, которому ассистировал Джек Грилиш. В середине второго тайма гости восстановили равновесие, отличился Келечи Ихеаначо с передачи Харви Барнса. Победу «Астон Вилле» принёс Махмуд Хассан, который забил гол на 93-й минуте с паса Ахмеда Эль-Мухамади.
В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, в финал вышла «Астон Вилла», которая в решающем матче сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (первый матч — 3:1).
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