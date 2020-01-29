Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции, проиграв «Сент-Этьену»

«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции, проиграв «Сент-Этьену»
Футбол / Франция 0

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Монако» принимал «Сент-Этьен». Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Сент-Этьена» Дени Буанга, отправивший мяч в ворота «Монако» на 24-й минуте. Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе команды, однако не сумел отметиться результативными действиями. В концовке встречи полузащитник получил жёлтую карточку.

Таким образом, «Сент-Этьен» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Монако» завершил выступление в в нынешнем розыгрыше турнира. Напомним, в 1/16 финала Кубка Франции «Монако» на выезде обыграл «Сен-Приве Сен-Илере» со счётом 3:1, а «Сент-Этьен» одержал победу в матче с «Парижем» (3:2).

Кубок Франции. 1/8 финала
28 января 2020, вторник. 22:55 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1 Буанга – 24'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020