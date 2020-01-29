Эль-Шараави может покинуть китайский клуб и вернуться в «Рому» спустя 6 месяцев

27-летний итальянский нападающий Стефан Эль-Шаарави хотел бы покинуть клуб «Шанхай Шеньхуа» и вернуться в «Рому» после всего лишь шести месяцев пребывания в Китае, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, джаллоросси планируют вернуть форварда из Азии, поскольку главный тренер римлян Паулу Фонсека нуждается в замене травмированного Николо Дзаньоло.

Ранее сообщалось, что «Рома» близка к сделке по приобретению вингера «Барселоны» Карлеса Переса, но источник сообщил о гипотезе сенсационного возвращения Эль-Шаарави.

В текущем сезоне Стефан провёл за «Шанхай» 10 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Эль-Шаарави выступал за «Рому» с 2016 года. В последнем сезоне за римлян он принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал 3 результативные передачи. Всего за римский клуб Эль-Шаарави провёл 100 матчей, где сумел забить 32 мяча. Летом 2019 года 26-летний футболист египетского происхождения заключил трёхлетнее соглашение с «Шанхай Шеньхуа», по которому получит от новой команды около € 40 млн за 4 года. Стоимость перехода, включая бонусы, составила € 18 млн.