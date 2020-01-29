Дубль Чалханоглу в матче с «Торино» вывел «Милан» в полуфинал Кубка Италии

В четвертьфинальном матче Кубка Италии «Милан» обыграл «Торино» со счётом 4:2 в дополнительное время. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа. Ему ассистировали судьи на линиях Филиппо Валерьяни и Валерио Коларосси.

Счёт был открыт в начале матча. На 12-й минуте автором забитого мяча стал Джакомо Бонавентура, которому ассистировал Анте Ребич. На 34-й минуте туринский клуб восстановил равновесие, отличился Бремер с передачи Симоне Верди. Победу туринцам мог принести всё тот же Бремер, который забил гол на 71-й минуте с паса Олы Эйна. Но «Милану» удалось сравнять счёт в этой встрече в компенсированное время. На 92-й минуте отличился вышедший на замену турецкий полузащитник россонери Хакан Чалханоглу ударом из-за штрафной площади. В дополнительное время, на 106-й минуте встречи, Чалханоглу, с передачи Франка Кессье, записал на свой счёт победный мяч, тем самым оформив дубль. Уже спустя две минуты точку в этом поединке поставил шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, замкнувший прострел Рафаэля Леау и установивший окончательный счёт встречи — 4:2.



В полуфинале «Милан» встретится с «Ювентусом». Полуфинальный раунд пройдёт из двух матчей, которые состоятся 12 февраля и 4 марта.

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