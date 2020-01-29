«Атлетик» обыграл «Тенерифе» в серии пенальти, трижды уступая в ходе встречи

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Тенерифе» принимал «Атлетик» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 (3:2 П) в серии пенальти.
События в этой встрече развивались стремительным образом. На 2-й минуте встречи гости остались в меньшинстве после удаления голкипера Яго Эррерина. Спустя всего 6 минут в ворота «Атлетика» был назначен пенальти, который реализовал нападающий «Тенерифе» Хоселу. На 17-й минуте матча форвард гостей Иньяки Уильямс сравнял счёт. Форвард хозяев Хоселу оформил дубль, снова выведя «Тенерифе» вперёд на 21-й минуте игры. Дублем ответил и нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс, забив на 54-й минуте встречи. Выявить победителя в основное время матча командам не удалось.
В дополнительное время, на 94-й минуте, главный арбитр встречи уравнял составы команд, показав вторую жёлтую карточку игроку «Тенерифе» Карлосу Руису. В компенсированное к первому дополнительному тайму время в ворота «Атлетика» был назначен второй пенальти в этом матче, который реализовал Даниэль Гомес. За 2 минуты до конца дополнительного времени (на 118-й минуте) игроки «Атлетика» в третий раз в этой встрече сравняли счёт благодаря голу Юре Берчичи.
В серии пенальти удачливее оказались игроки «Атлетика», обыграв «Тенерифе» со счётом 3:2.
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