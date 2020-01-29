«Милан» впервые за два года выиграл пять матчей подряд

В 1/4 финала Кубка Италии «Милан» принимал «Торино». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 4:2.

Впервые с февраля 2018 года победная серия «Милана» достигла пяти матчей, а беспроигрышная – шести. Россонери обыграли «Кальяри» (2:0), «СПАЛ» (3:0), «Удинезе» (3:2), «Брешию» (1:0) и «Торино» (4:2). При этом беспроигрышная серия подопечных Стефано Пиоли началась после подписания 38-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который отметился двумя забитыми мячами в пяти матчах.



«Милан», набрав 31 очко в 21 матче, занимает восьмое место в чемпионате Италии. В следующем туре россонери на «Сан-Сиро» примут «Верону» (29), занимающую девятое место.

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