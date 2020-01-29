Руни забил первый гол за «Дерби Каунти»
Нападающий Уэйн Руни забил первый гол за «Дерби Каунти». Форвард отличился в матче 29-го тура Чемпионшипа с «Лутон Таун» (2:3).
Руни забил гол на 63-й минуте матча после передачи Дуэйна Холмса. Для англичанина этот мяч стал первым после перехода в клуб.
33-летний футболист присоединился к английскому клубу в январе 2020 года, заключив контракт, рассчитанный на полтора сезона с опцией продления ещё на один год. При этом форвард исполняет роль играющего тренера. Англичанин получает в «Дерби Каунти» £ 100 тыс. в неделю (около € 109 тыс.)
После 29 туров «Дерби Каунти» занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 37 очков. «Лутон Таун» в свою очередь остался на последнем месте (24 очка).
Руни: на выездных матчах «МЮ» и сборной Англии делал ставки, чтобы убить время
Читайте также
- 29 января 2020
-
05:35
-
04:34
-
03:24
-
03:03
-
02:43
-
02:25
-
02:08
-
01:50
-
01:29
-
01:17
-
00:51
-
00:42
-
00:13
-
00:06
- 28 января 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:30
-
23:10
-
23:04
-
22:45
-
22:31
-
22:15
-
22:07
-
21:58
-
21:55
-
21:36
-
21:12
-
21:04
-
20:49
-
20:42
-
20:19
-
20:17
-
20:11
-
19:54
-
19:42
Партнерский контент