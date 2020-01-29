Нападающий Уэйн Руни забил первый гол за «Дерби Каунти». Форвард отличился в матче 29-го тура Чемпионшипа с «Лутон Таун» (2:3).

Руни забил гол на 63-й минуте матча после передачи Дуэйна Холмса. Для англичанина этот мяч стал первым после перехода в клуб.

33-летний футболист присоединился к английскому клубу в январе 2020 года, заключив контракт, рассчитанный на полтора сезона с опцией продления ещё на один год. При этом форвард исполняет роль играющего тренера. Англичанин получает в «Дерби Каунти» £ 100 тыс. в неделю (около € 109 тыс.)

После 29 туров «Дерби Каунти» занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 37 очков. «Лутон Таун» в свою очередь остался на последнем месте (24 очка).



