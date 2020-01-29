Скопинцев рассказал, что ему запретили подавать мячи в «Динамо» после случая с Самедовым

Новичок «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился впечатлениями от возвращения московский клуб, воспитанником которого он является.

«Раз удостоился приглашения в «Динамо», то, значит, прошёл хороший путь, и в «Динамо» это заметили. Всегда представлял, что если вернусь в московскую команду, то желательно, чтобы это было «Динамо». Приятные ощущения были после подписания, после первой товарищеской игры. Надеюсь, дальше будет только лучше", — сказал Скопинцев в интервью пресс-службе клуба.

Футболист рассказал, как у него произошёл забавный случай с экс-хавбеком бело-голубых Александром Самедовым, после чего ему запретили подавать мячи.

«Первый и единственный раз я подавал мячи за «Динамо» в игре с Нальчиком, когда я только пришёл. Мне Самедов кричит: «Дай мяч!» Я в руках его держу и перепугался. Ну я и отбросил, типа «на-на». Потом так неудобно было, я, кстати, ему напоминал про эту ситуацию, смеялись. После этого мне сказали, что близко не подпустят подавать мячи», — добавил игрок.