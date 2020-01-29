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«Интер» намерен подписать Мертенса свободным агентом

«Интер» намерен подписать Мертенса свободным агентом
Футбол / Италия 0

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Интере», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, миланский клуб серьёзно намерен подписать игрока свободным агентом и предлагает игроку двухлетний контракт с годовой зарплатой € 4,5 млн. Ранее появилась информация, что Мертенс отказался продлевать контракт с «Наполи», так как клуб был не готов предложить игроку условия, которые требовал 32-летний футболист. Стороны также не смогли договориться о подписном бонусе.

Текущее соглашение форварда сборной Бельгии с «Наполи» рассчитано до 30 июня 2020 года. В этом сезоне Дрис Мертенс забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 16 матчах за «Наполи» в чемпионате Италии.

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