Ребров объяснил, почему продлил контракт со «Спартаком» в 35 лет

Вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал решение продлить контракт с московским клубом.

«35 лет! Новый контракт?! Зачем?! Почему? Этим вопросом за последние пару дней задавались и некоторые журналисты, и так называемые хейтеры. Лакмусовая бумажка для меня то, что мои партнёры, тренерский штаб и руководство единым порывом поддержали это решение.

Итак, я отвечу зачем. В первую очередь затем, что я нужен команде, клубу. Для меня это самое важное — чувствовать себя нужным, занимаясь любимой работой в родной команде. Да, сейчас я уже не на первых ролях. Но это обычный процесс, всему своё время. За неполные 9 лет в команде я пережил разное. От 3-го вратаря до капитана команды и вызова в национальную сборную. От тяжёлых травм до звания чемпиона России и обладателя Суперкубка России.

Для меня этот контракт — очередной вызов, чтобы стать сильней самому и помочь быть сильнее молодым партнёрам. Но просто стоять рядом и говорить, куда бежать и что делать, не получится. Я должен своим примером на тренировках показывать, каким потом достигаются победы. Как непросто бывает в дни поражений. После ошибок нельзя отчаиваться, нужно вставать и идти дальше, чтобы наш клуб был на самом верху! И самому в любой момент быть готовым выйти на поле и подменить ребят. А это тоже не так просто, держать себя в тонусе без постоянной игровой практики. Но я готов к такой роли.

Это жизнь, моя футбольная жизнь и мой путь. Я рад, что этот путь продолжается, и я сделаю всё возможное, чтобы оправдать доверие руководства, тренерского штаба, партнёров по команде и, конечно же, болельщиков команды. Спасибо за ваши тёплые сообщения, доверие. Мне всё это дорого и даёт силы работать дальше и идти вперёд! Так что я вам ещё пригожусь», — написал Ребров в своём «инстаграме».