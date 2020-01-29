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«Уфа» проведёт шесть матчей на кипрском сборе

«Уфа» проведёт шесть матчей на кипрском сборе
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Уфы» в официальном «твиттере» сообщила расписание контрольных матчей клуба на учебно-тренировочном сборе, который пройдёт на Кипре с 30 января по 11 февраля.

1 февраля — «Чукарички» (Сербия)
1 февраля — «Лиепая» (Латвия)
5 февраля — «Арарат» (Армения)
5 февраля — «Судува» (Литва)
8 февраля — «Урарту» (Армения)
11 февраля — «Арарат-Армения» (Армения).

«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером РПЛ является «Зенит», который набрал 45 очков. Следующий матч башкирский клуб проведёт 1 марта на выезде с «Краснодаром».

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