«Уфа» проведёт шесть матчей на кипрском сборе

Пресс-служба «Уфы» в официальном «твиттере» сообщила расписание контрольных матчей клуба на учебно-тренировочном сборе, который пройдёт на Кипре с 30 января по 11 февраля.



1 февраля — «Чукарички» (Сербия)

1 февраля — «Лиепая» (Латвия)

5 февраля — «Арарат» (Армения)

5 февраля — «Судува» (Литва)

8 февраля — «Урарту» (Армения)

11 февраля — «Арарат-Армения» (Армения).

«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером РПЛ является «Зенит», который набрал 45 очков. Следующий матч башкирский клуб проведёт 1 марта на выезде с «Краснодаром».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020