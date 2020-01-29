«Уфа» проведёт шесть матчей на кипрском сборе
Пресс-служба «Уфы» в официальном «твиттере» сообщила расписание контрольных матчей клуба на учебно-тренировочном сборе, который пройдёт на Кипре с 30 января по 11 февраля.
1 февраля — «Чукарички» (Сербия)
1 февраля — «Лиепая» (Латвия)
5 февраля — «Арарат» (Армения)
5 февраля — «Судува» (Литва)
8 февраля — «Урарту» (Армения)
11 февраля — «Арарат-Армения» (Армения).
«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером РПЛ является «Зенит», который набрал 45 очков. Следующий матч башкирский клуб проведёт 1 марта на выезде с «Краснодаром».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
«Уфа» подписала контракт с нападающим юношеской сборной России
Читайте также
- 29 января 2020
-
11:16
-
11:12
-
11:07
-
10:53
-
10:44
-
10:29
-
10:14
-
10:02
-
09:51
-
09:51
-
09:33
-
09:23
-
05:35
-
04:34
-
03:24
-
03:03
-
02:43
-
02:25
-
02:08
-
01:50
-
01:29
-
01:17
-
00:51
-
00:42
-
00:13
-
00:06
- 28 января 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:30
-
23:10
-
23:04
-
22:45
-
22:31
-
22:15
-
22:07
Партнерский контент