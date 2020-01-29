Тарасов отправился на второй сбор «Рубина»

Казанский «Рубин» отправился на второй учебно-тренировочный сбор в турецкий город Белек, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Вместе с командой полетели полузащитник Дмитрий Тарасов, который находится в клубе на просмотре, а также защитник Владимир Гранат, пропустивший первый сбор из-за травмы.

Список игроков «Рубина», вылетевших в Турцию, выглядит следующим образом.



Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой.



Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Илья Агапов, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников.



Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Дмитрий Тарасов.

Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.