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Тарасов отправился на второй сбор «Рубина»

Тарасов отправился на второй сбор «Рубина»
Футбол / РПЛ 0

Казанский «Рубин» отправился на второй учебно-тренировочный сбор в турецкий город Белек, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Вместе с командой полетели полузащитник Дмитрий Тарасов, который находится в клубе на просмотре, а также защитник Владимир Гранат, пропустивший первый сбор из-за травмы.

Список игроков «Рубина», вылетевших в Турцию, выглядит следующим образом.

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой.

Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Илья Агапов, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников.

Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Дмитрий Тарасов.

Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.

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