Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: у «Манчестер Юнайтед» есть невероятное оружие, чтобы обыграть нас

Гвардиола: у «Манчестер Юнайтед» есть невероятное оружие, чтобы обыграть нас
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка английской лиги

«Нам следует должным образом подойти к этому матчу, чтобы играть так, как мы хотим. Наша задача — выйти в финал. У «Манчестер Юнайтед» есть невероятное оружие: они могут добежать до ворот соперника за три-четыре секунды. Это можно было заметить, например, когда командой руководил Моуринью.

Это «Манчестер Юнайтед». Они могут сделать что угодно и пройти дальше. Они уже делали это раньше и могут сделать это вновь. Мы должны провести идеальный матч. С нами на поле выйдет клуб с невероятной историей. Думаю, что будет очень тяжёлая игра», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Первая игра между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» закончилась со счётом 3:1 в пользу «горожан». Ответный матч состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Этихад».

Гвардиола ответил на критику болельщиков «Манчестер Сити»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020