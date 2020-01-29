Гвардиола: у «Манчестер Юнайтед» есть невероятное оружие, чтобы обыграть нас

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка английской лиги

«Нам следует должным образом подойти к этому матчу, чтобы играть так, как мы хотим. Наша задача — выйти в финал. У «Манчестер Юнайтед» есть невероятное оружие: они могут добежать до ворот соперника за три-четыре секунды. Это можно было заметить, например, когда командой руководил Моуринью.

Это «Манчестер Юнайтед». Они могут сделать что угодно и пройти дальше. Они уже делали это раньше и могут сделать это вновь. Мы должны провести идеальный матч. С нами на поле выйдет клуб с невероятной историей. Думаю, что будет очень тяжёлая игра», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Первая игра между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» закончилась со счётом 3:1 в пользу «горожан». Ответный матч состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Этихад».