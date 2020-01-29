«Валенсия» может приобрести защитника «Ромы» Флоренци
Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, «Валенсия» рассматривает возможность приобретения итальянца на правах аренды с правом выкупа от € 16 млн до € 18 млн. Римский клуб требует сделки с обязательным выкупом футболиста, в то время как испанцы хотят включить в договор пункт о квалификации в Лигу чемпионов и условие, при котором Флоренци сыграет определённое количество матчей. Ранее была информация, что к игроку проявляет интерес «Тоттенхэм Хотспур».
Алессандро Флоренци принял участие в 14 матчах чемпионата Италии в этом сезоне и стал автором одной результативной передачи.
«Рома» арендовала защитника «Аталанты»
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