«Валенсия» может приобрести защитника «Ромы» Флоренци

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, «Валенсия» рассматривает возможность приобретения итальянца на правах аренды с правом выкупа от € 16 млн до € 18 млн. Римский клуб требует сделки с обязательным выкупом футболиста, в то время как испанцы хотят включить в договор пункт о квалификации в Лигу чемпионов и условие, при котором Флоренци сыграет определённое количество матчей. Ранее была информация, что к игроку проявляет интерес «Тоттенхэм Хотспур».

Алессандро Флоренци принял участие в 14 матчах чемпионата Италии в этом сезоне и стал автором одной результативной передачи.