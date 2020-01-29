«Арсенал» рассматривает возможность приобретения защитника «Саутгемптона» Суареша

Защитник «Саутгемптона» Седрик Суареш стал предметом интереса лондонского «Арсенала», сообщает Daily Mail.

Ранее главный тренер клуба Микель Артета выразил надежду, что клуб приобретёт игроков в зимнее трансферное окно.

По информации источника, лондонцы обратили своё внимание на игрока сборной Португалии, у которого осталось полгода до истечения контракта с «Саутгемптоном». Клуб готов предложить за 28-летнего игрока более € 5 млн плюс бонусы. Футболист является универсалом и может играть как на правом, так и на левом фланге защиты.

Седрик Суареш принял участие в 16 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Защитник сборной Португалии не забил ни одного гола и стал автором одной результативной передачи.