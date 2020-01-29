«Арсенал» улучшил предложение по защитнику «Фламенго» Мари

Испанский защитник «Фламенго» Пабло Мари близок к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает Sky Sports.
Несмотря на ранее поступившую информацию о сорвавшемся трансфере, источник утверждает, что лондонский клуб совершил прорыв в переговорах и изменил условия аренды с правом выкупа таким образом, что бразильский клуб с большой долей вероятности примет новое предложение.
Испанец был в Лондоне в минувшие выходные, но вернулся в Бразилию в начале недели, чтобы возобновить предсезонную подготовку во «Фламенго». Ожидается, что Мари вернётся в Англию, чтобы завершить свой переход в «Арсенал». Если клубу удастся заключить сделку, то игрок станет первым подписанием Микеля Артеты с момента вступления в должность главного тренера «Арсенала».
Мари перешёл во «Фламенго» летом минувшего года из «Манчестер Сити», за который не сыграл ни одного матча. В составе бразильского клуба Мари принял участие в 30 матчах и забил 3 мяча. С командой защитник выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 1,8 млн.
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