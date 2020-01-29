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«Фортуна» уволила наставника, который днём ранее стал тренером года в Дюссельдорфе

«Фортуна» уволила наставника, который днём ранее стал тренером года в Дюссельдорфе
Футбол / Германия 0

Дюссельдорфская «Фортуна» на официальном сайте объявила об увольнении Фридхельма Функеля.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. Всего за день до отставки клуб в официальном «твиттере» поздравил Функеля, который был признан тренером года в Дюссельдорфе.

66-летний Функель тренировал «Фортуну» с 2016 года. Под его руководством дюссельдорфский клуб вышел в Бундеслигу.

«Фортуна», набрав 15 очков в 19 матчах, занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Лидером турнира является «РБ Лейпциг» (40). Следующий матч «Фортуна» проведёт 1 февраля на своём поле с франкфуртским «Айнтрахтом».

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020

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