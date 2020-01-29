Федотов — о ситуации с Кокориным: в НХЛ не бывает вопросов, когда игроков обменивают

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который отказывается переходить в сочинский клуб на правах аренды.

«Мне кажется, нам надо брать пример с НХЛ. Там в контрактах чётко прописаны варианты обменов. Ни у кого не возникает вопросов, если игрока отправляют в другую команду, спускают в АХЛ… Потому что всё происходит честно и открыто. Не знаю, что Саша думает по поводу всей ситуации. До меня доносится противоречивая информация. С другой стороны, на футбольном поле у спортсмена должна быть только одна задача — реализовать свои амбиции, показать себя с лучшей стороны, плюс необходимо желание обыграть соперника.

Помню молодой Арсен Венгер всегда искал способы улучшить мотивацию своих игроков. На что ему один опытный товарищ ответил: «Не теряй времени зря, мотивация либо есть, либо её нет». Согласен с таким посылом. Ведь что отличает Месси, Роналду, Рамоса от многих других не менее талантливых ребят — зашкаливающая мотивация вне зависимости от противника, партнёров, места проведения матча… Они хотят быть лучшими не только на поле, но и за его пределами», — приводит слова Федотова Sportbox.