«Тоттенхэм» объявил о трансфере Бергвейна из ПСВ

Вингер ПСВ Стивен Бергвейн стал игроком лондонского «Тоттенхэм Хотспур», сообщается в официальном «твиттере» команды.

Команда нуждалась в нападающем в связи с травмой форварда Гарри Кейна. Стало известно, что англичанин рискует пропустить чемпионат Европы 2020 года.

Сумма трансфера Бергвейна составила € 30 млн. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года. Игрок взял себе 23-й номер. Напомним, раньше под этим номером выступал полузащитник Кристиан Эриксен, который вчера, 28 января, был представлен в качестве игрока миланского «Интера».

Стивен Бергвейн принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов в этом сезоне. Нападающий забил 5 голов и стал автором 10 результативных передач. ПСВ располагается на пятом месте в турнирной таблице лиги, набрав 36 очков в 20 турах. За национальную сборную 22-летний игрок провёл 9 матчей.