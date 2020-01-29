«Тоттенхэм» объявил о трансфере Бергвейна из ПСВ

Вингер ПСВ Стивен Бергвейн стал игроком лондонского «Тоттенхэм Хотспур», сообщается в официальном «твиттере» команды.
Команда нуждалась в нападающем в связи с травмой форварда Гарри Кейна. Стало известно, что англичанин рискует пропустить чемпионат Европы 2020 года.
Сумма трансфера Бергвейна составила € 30 млн. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года. Игрок взял себе 23-й номер. Напомним, раньше под этим номером выступал полузащитник Кристиан Эриксен, который вчера, 28 января, был представлен в качестве игрока миланского «Интера».
Стивен Бергвейн принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов в этом сезоне. Нападающий забил 5 голов и стал автором 10 результативных передач. ПСВ располагается на пятом месте в турнирной таблице лиги, набрав 36 очков в 20 турах. За национальную сборную 22-летний игрок провёл 9 матчей.
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