Газизов объяснил, почему Круговой поехал на сбор с «Зенитом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему защитник команды Данил Круговой поехал на сбор с «Зенитом».

«Круговой поехал с «Зенитом», чтобы заниматься по индивидуальной программе и восстанавливаться. «Зенит» взял сейчас на себя его восстановление. Это наше совместное решение. Мы посчитали, что для игрока и клубов так будет лучше. У нас пока нет решения, останется он после этого с питерским клубом или вернётся к нам до лета. У «Зенита» есть право его забрать. Здесь нет ничего сложного, всё открыто. Мы показываем, что можно спокойно сотрудничать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Также функционер поделился мнением о возможной аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Можем ли мы взять в аренду Кокорина? Я бы не хотел входить в эту тему, это дело «Зенита» и Кокорина», — добавил специалист.