Газизов: «Уфа» ведёт переговоры с «Брешией» по трансферу Неделчяру

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что башкирский клуб ведёт переговоры с итальянской «Брешией» по трансферу румынского защитника Йонуца Неделчяру.



«Ведём переговоры с «Брешией» по Неделчяру, они сделали предложение. Но мы ещё не договорились», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Неделчяру перешёл в «Уфу» в феврале 2018 года из бухарестского «Динамо». Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне 23-летний румынский защитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2021 года.