Газизов: «Уфа» ведёт переговоры с «Брешией» по трансферу Неделчяру
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что башкирский клуб ведёт переговоры с итальянской «Брешией» по трансферу румынского защитника Йонуца Неделчяру.
«Ведём переговоры с «Брешией» по Неделчяру, они сделали предложение. Но мы ещё не договорились», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Неделчяру перешёл в «Уфу» в феврале 2018 года из бухарестского «Динамо». Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне 23-летний румынский защитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2021 года.
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