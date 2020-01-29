Женскую сборную Китая в Австралии закрыли на карантин из-за коронавируса

Китайская женская футбольная команда была помещена в карантин в отеле города Брисбен (Австралия), сообщает ABC.

По данным источника, футболистки были подвергнуты данной процедуре из-за опасений по поводу возможного распространения коронавируса. Выяснилось, что никто из членов команды не чувствует себя плохо, и не несёт никакого риска для здоровья населения. Игроки и официальные лица команды пробудут в изоляции до следующей среды.

Австралийским студентам, которые недавно ездили в Китай, советуют оставаться дома в течение 14 дней. Объявление было сделано незадолго до того, как в Австралии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

На данный момент количество заболевших в Китае составляет более 4,5 тыс. человек, из которых погибло более 100.