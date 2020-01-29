«Монако» купил польского вратаря
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе вратаря варшавской «Легии» Радослава Маецки.
Монегаски заплатили за голкипера € 7 млн. Маецки подписал контракт с «Монако» до лета 2024 года. До окончания сезона-2019/2020 поляк будет играть за «Легию» на правах аренды.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Монако».
Маецки является воспитанником «Легии». В нынешнем сезоне 20-летний голкипер принял участие в 20 матчах чемпионата Польши (все — в основном составе), в которых пропустил 20 голов. Сыграл шесть матчей за молодёжную сборную Польши U20.
«Монако», набрав 29 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий матч монегаски проведут 1 февраля на выезде с «Нимом».
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2019/2020
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