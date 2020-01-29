«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 29 января, состоится матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Ответная встреча полуфинала Кубка английской лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В судейскую бригаду войдут ассистенты Саймон Лонг и Ричард Уэст. Резервный рефери — Питер Бэнкс.

Первый матч между командами, состоявшийся 7 января на арене «Олд Траффорд», завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1.

В финале турнира победитель этой пары встретится с «Астон Виллой», которая в другом полуфинале по сумме двух матчей обыграла «Лестер Сити» (1:1, 2:1).