Де Росси замаскировался, чтобы посмотреть римское дерби на трибуне с фанатами

Легенда «Ромы» Даниэле Де Росси нанял визажиста, чтобы посмотреть матч своей бывшей команды с «Лацио», не привлекая внимания болельщиков. Римское дерби состоялось в 21-м туре чемпионата Италии 26 января и завершилось со счётом 1:1. На 26-й минуте встречи первый мяч в игре забил Эдин Джеко, «Лацио» сравнял счёт через восемь минут благодаря точному удару Франческо Ачерби.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
36-летний Де Росси является воспитанником «Ромы». За первую команду римского клуба он выступал с 2002 по 2019 год. Всего в составе «волков» легендарный футболист сыграл 616 матчей и забил 63 мяча. С «Ромой» он выиграл три трофея — 2 Кубка и Суперкубок Италии. Летом минувшего года на правах свободного агента Де Росси перешёл в «Боку Хуниорс». В начале текущего года он объявил о завершении карьеры игрока.
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