Эриксен обратился к болельщикам «Тоттенхэма» после перехода в «Интер»
Полузащитник Кристиан Эриксен, перешедший из «Тоттенхэм Хотспур» в миланский «Интер», обратился к болельщикам «шпор».
«Дорогие болельщики „Тоттенхэма“! Я не знаю, с чего начать. У меня не было времени попрощаться со всеми, хотя мне казалось, что я провёл много матчей там, где все говорили и думали, что на следующий день в клубе меня не будет. У меня осталось очень много невероятных воспоминаний за последние 6,5 лет, что я провёл в „Тоттенхэме“. Я по-настоящему наслаждался каждой тренировкой и каждой игрой в составе этой команды, но иногда просто хочется попробовать что-то новое!
Так что, болельщики «шпор», для меня было честью играть за ваш клуб. Надеюсь, мы ещё встретимся в будущем!» — написал Эриксен на странице в «Твиттере».
Эриксен: не мог дождаться перехода в «Интер». Это фантастический клуб
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