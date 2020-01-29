Эриксен обратился к болельщикам «Тоттенхэма» после перехода в «Интер»

Полузащитник Кристиан Эриксен, перешедший из «Тоттенхэм Хотспур» в миланский «Интер», обратился к болельщикам «шпор».



«Дорогие болельщики „Тоттенхэма“! Я не знаю, с чего начать. У меня не было времени попрощаться со всеми, хотя мне казалось, что я провёл много матчей там, где все говорили и думали, что на следующий день в клубе меня не будет. У меня осталось очень много невероятных воспоминаний за последние 6,5 лет, что я провёл в „Тоттенхэме“. Я по-настоящему наслаждался каждой тренировкой и каждой игрой в составе этой команды, но иногда просто хочется попробовать что-то новое!



Так что, болельщики «шпор», для меня было честью играть за ваш клуб. Надеюсь, мы ещё встретимся в будущем!» — написал Эриксен на странице в «Твиттере».

Эриксен: не мог дождаться перехода в «Интер». Это фантастический клуб